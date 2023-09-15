Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli ve Tan Sağtürk kimdir soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu. Peki, Tan Sağtürk kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli?

Türk balet olan Tan Sağtürk kimdir ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunu olan Tan Sağtürk,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı. Tan Sağtürk kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğdu. Türk balet ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi. Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.

Antalya ve İzmir Devlet Opara ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı yapıtı sahnelendirdi. Fox TV'de Bez Bebek adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol almıştır. Aynı zamanda Göztepe taraftarıdır.

Tan Sağtürk

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