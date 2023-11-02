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Tamirhane filmi oyuncuları kim? Tamirhane filmi konusu, oyuncuları ve Tamirhane özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tamirhane filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tamirhane konusu, özeti ve Tamirhane oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tamirhane filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tamirhane filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tamirhane filmini izleyecek olanların merak ettiği Tamirhane konusu nedir, Tamirhane oyuncuları kimler ve Tamirhane özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAMİRHANE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tamirhane, yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil'ın yaptığı, senaryosunu Bülent Şakrak'ın yazdığı,11 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren Türk komedi filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can yer almaktadır

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

• Nejat İşler - Yılmaz

• Rıza Kocaoğlu - Müjdat

• Erkan Kolçak Köstendil - İdris

• Merve Dizdar - Aynur

• Bülent Şakrak - Ayhan

• Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan

• Engin Hepileri - Gürdal

• Erkan Can - Polis

• Yaren Alaca - Meral

• Gökhan Kıraç - Zargana

• Haluk Bakır - Vamık

İlk gösterim tarihi: 11 Kasım 2022

Yönetmeni: Erkan Kolçak Köstendil

Senaryo: Bülent Şakrak

Film müziğinin bestecisi: Gazapizm

Yapım şirketi: Sky Films

Yapımcı: Emre Oskay

Osman Demir
Osman Demir
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