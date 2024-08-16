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Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tamirci filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tamirci konusu, özeti ve Tamirci oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tamirci filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tamirci filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tamirci filmini izleyecek olanların merak ettiği Tamirci konusu nedir, Tamirci oyuncuları kimler ve Tamirci özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen : Phillip Noyce

Charlie Swift, namı diğer Hızlı Charlie büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.

Osman Demir
Osman Demir
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