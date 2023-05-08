Tamer Saka kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Tamer Saka'nın hayatı ve biyografisi!

Bugün Teke Tek konuklarından birisi Tamer Saka oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Tamer Saka kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tamer Saka geliyor. Peki, Tamer Saka kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Tamer Saka'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAMER SAKA KİMDİR?

Dr. Tamer Saka CHP Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı'dır. 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Teke Tek programına konuk olacaktır.

Dr. Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010- 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibariyle Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer Saka, Mayıs 2012 itibari ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. 2014 yılından itibaren Kibar Holding CEO'luğu görevini yürüten Dr. Tamer Saka 2 Nisan 2018 itibariyle Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı olarak atanmıştır. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise BMS Group Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Bununla birlikte TKYD Yönetim Kurulu Başkanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.