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Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli?

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Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Tamer Mandalinci'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Tamer Mandalinci kimdir? Araştırılmakta. Peki, Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli?

Tamer Mandalinci kimdir? Sorusu, Tamer Mandalinci hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Tamer Mandalinci kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli?

TAMER MANDALİNCİ KİMDİR?

Tamer Mandalinci, 27 Ocak 1994 tarihinde Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde doğdu. Turgutreis'in köklü ailelerinden Mandalicilerin bir üyesidir. İlk, orta ve lise eğitimini Turgutreis ve Bodrum'da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve 2018 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Bodrum'a dönerek serbest mimarlık faaliyetlerine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Amerika'da yurt dışı eğitim programına katılarak eğitimini sürdürdü ve yabancı dilini geliştirdi.

2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Tamer Mandalinci, 25 yaşında seçildiği bu görevle Bodrum Belediye Meclisi'ne seçilen en genç Meclis Üyesi ünvanını aldı. Meclis üyeliği süresince çeşitli ihtisas komisyonlarında görev aldı ve Bodrum Belediyesi Belediye Başkan Vekili olarak da görev yaptı.

Tamer Mandalinci, 2021 yılından bu yana mimar Sezil Tamer Mandalinci ile evlidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nde yapılan görüşmelerde, Muğla'nın Menteşe, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde CHP'nin adayları arasında yer almıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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