Oyuncu Tamer Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tamer Levent kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, nereli? Tamer Levent film ve dizileri neler? Tamer Levent biyografisi!

Tamer Levent, 13 Ekim 1950 tarihinde dünyaya gelmiştir. Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren Tamer Leventkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, nereli? Tamer Levent film ve dizileri neler? Tamer Levent biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TAMER LEVENT KİMDİR?

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk genel başkanıdır.