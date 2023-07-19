Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden Tamer Kayaalp gündem oldu. Peki, Tamer Kayaalp kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen Tamer Kayaalp kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunan Tamer Kayaalp ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Tamer Kayaalp kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilen Tamer Kayaalp kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

TAMER KAYAALP KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde okuyup 1997 yılında mezun oldu. 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayıdır.

TAMER KAYAALP İYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Tamer Kayaalp, Bayburt'ta doğdu. Orta öğrenimini Ankara'da, lisans eğitimini ise 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Vatani görevini 2008 yılında yapan Kayaalp, inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yönetici olarak görev yapıyor. Siyasete 2006-2007 yılları arasında MHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan Kayaalp, 2001 genel seçimlerinde MHP Bayburt milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem, 27. Dönem milletvekili adayıdır.