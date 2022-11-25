Engin Günaydın'la başrolünü paylaştığı Andropoz dizisindeki rolüyle eleştirilen Tamer Karadağlı, yeni bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Hangi dizide ne zaman yayınlanacağı araştırılan dizi merak konusu oldu. Tamer Karadağlı'nın oynayacağı yeni dizinin ne olduğu merak edildi. Peki, Tamer Karadağlı hangi dizide oynayacak? Tamer Karadağlı'nın yeni dizisinin adı ne?

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin ardından Engin Günaydın'la başrolü paylaştığı Andropoz'daki rolüyle adından söz ettirdi. Köyde yaşayan bir adamı canlandırırken yaptığıyla şiveden dolayı beğenilmeyen Karadağlı, yeni sezonda yepyeni bir rolle ekrana çıkacak. Peki, Tamer Karadağlı hangi dizide oynayacak? Tamer Karadağlı'nın yeni dizisinin adı ne? İşte detaylar haberimizde...

TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİDE OYNACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu kendi yapım şirketi ATK'nın dizisinde rol alacak. Karadağlı yapımcılığını da üstlendiği Serhat dizisinde Güneydoğu'dan İstanbul'a gelen bir özel harekat polisine hayat verecek. Dizi, TRT Dijital platformunda yayınlanacak.

Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor. Bora Tekay'ın yönetmenliğinde çekimleri başlayan dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı'nın (Serhat) partnerini oynuyor. Dizide Volkan Severcan, Demir Karahan, Muhammet Emre Kaya, Tutku Topaç, Haluk Özenç , Filiz Çelik , Mert Özbek, Burcu Karakaya , Pınar Tuncegil ve Tamer Yiğit başlıca rolleri paylaşıyor.