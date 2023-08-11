Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, son dakika haberleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, son dakika haberleri neler? İşte detaylar…

TAMER KARADAĞLI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Herkes kendi işini yapmalı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Parti'ye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi. Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir" demişti.

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika'da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü ve TED Ankara Koleji'ne yazıldı.