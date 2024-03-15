Tamer İm kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Merkezefendi Belediye Başkan adayı Tamer İm kaç yaşında, nereli?
Tamer İm kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayı Tamer İm kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Merkezefendi Belediye Başkan adayı olan Tamer İm hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Tamer İm'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tamer İm kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Merkezefendi Belediye Başkan adayı Tamer İm kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
TAMER İM KİMDİR?
Tamer İm, Yeniden Refah Partisi Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Merkezefendi Belediye Başkan adayı Tamer İm avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.