Tamer Aker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Tamer Aker'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tamer Aker geliyor. Peki, Prof. Dr. Tamer Aker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Tamer Aker'in hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

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TAMER AKER KİMDİR?

Prof. Dr. Tamer Aker psikiyatristtir. Tamer Aker Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi'dir.

Prof. Dr. Tamer Aker 1966 Konya dogˆumludur. Konya Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesinde tıp egˆitimine bas¸ladı. 1991 yılında faku¨lteyi bitirdi. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda Bakırko¨y Ruh ve Sinir Hastalıkları Egˆitim ve Aras¸tırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık egˆitimine bas¸ladı. 1996 yılında Psikiyatri Uzmanı, 2000 yılında ise Psikiyatri Doc¸enti unvanlarını aldı. 2002 yılında meslekteki ikinci go¨rev yeri olan Kocaeli U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına geçti.

Tamer Aker, 2003-2006 yılları arasında u¨niversitenin Sagˆlık Bilimleri Enstitu¨su¨ Halk Sagˆlıgˆı Yu¨ksek Lisans Programı'nı tamamladı. 2006 yılında psikiyatri profeso¨ru¨ oldu. Aynı u¨niversitede Psikiyatri Ana Bilim Dalı Bas¸kanlıgˆı ile yine Kocaeli U¨niversitesi Sagˆlık Bilimleri Enstitu¨su¨ Psikiyatri AD Ruhsal Travma Yu¨ksek Lisans Programı'nın yo¨neticiligˆini yaptı. Tu¨rkiye Psikiyatri Dernegˆi ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birligˆinin kurucu u¨yesidir. Halen Bilgi U¨niversitesi Sagˆlık Bilimleri Enstitüsünde öğretim üyesi olmakla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programının koordinatörüdür.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tamer Aker'in İnstagram'da 4700 takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da ise bin takipçisi bulunmaktadır.