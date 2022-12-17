Tamara Şahin kimdir? Samida grubu üyesi Tamara Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tamara Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen Samida 2016 yılında Yudum Şahin, Damla Şahinve Tamara Şahinkardeşler tarafından kurulan bir müzik grubudur. Grup üyelerinden olan Tamara Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tamara Şahin kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte ayrıntılar...

TAMARA ŞAHİN KİMDİR?

Tamara ŞAHİN İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilde tamamladı. Müzik eğitimine küçük yaşlarda babası Bayar ŞAHİN ile başladı. Ailesinden edindiği müzik kültürünün bir parçası olarak Gürcü halk çalgısı olan "panduri" çalarak enstrümanı müzik yaşantısına dâhil etti. 2012 yılında İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ne girerek keman alanında eğitim almaya başladı.

Çalgı performanslarının yanı sıra vokalist olarak küçük yaşlarda Bayar Şahin'e sahnelerinde eşlik etmeye başladı ve çeşitli performanslarla albümlerinde yer aldı. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü'ne girdi ve keman eğitimini Sevil Ulucan Weinstein ile devam ettirdi. Konservatuar eğitimi süresince çeşitli oda orkestralarında yer aldı. 2016 yılında Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın kurduğu Aşkın Ensemble'a katıldı. 2017 yılında TRT İstanbul Radyosu "Radyo Konserleri" kapsamında Mes'ud Cemil stüdyolarında solo keman resitali verdi. Başta TRT ve Gürcistan Devlet Televizyonu olmak üzere çok sayıda TV ve radyo programına katıldı, albümlerde solo ve vokal ses performanslarıyla yer aldı.

2017 yılında kardeşleriyle beraber SAMİDA grubunu kurdu. İlk single çalışması 2017 yılında, albümleri olan "Alaca" ise 2019 yılında "Kalan Müzik" etiketiyle yayınlandı. 2020 yılında Gürcistan'da düzenlenen "Kafkasya Müzik Ödülleri - Zümrüdü Anka" kapsamında Samida'nın yorumladığı Köprüden Geçemedim şarkısı ile Song of The Year / Yılın Şarkısı ödülünü aldı. Şahin, SAMİDA'da da vokal ve keman performanslarıyla yer almaktadır.