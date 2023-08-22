Tamamen yanmış bir Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu!

Tamamen küle dönmüş bir Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu. Ferrari'nin dünyada sadece 13 adet üretilen ve Alberto Ascari'nin 1952 ve 1953'te üst üste kazandığı Formula 1 pilotlar şampiyonası şerefine tasarlanan 500 Mondial modelinin satıldığı müzayede toplamda 1 milyon 875 bin dolara bitti. Yanmış bir Ferrari yaklaşık olarak 70 adet Fiat Egea satın alınabiliyor.

Ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'yi muhakkak duymuşsunuzdur. Tabi bununla birlikte bir Ferrari satın almanın ve onu kullanmanın ne kadar maliyetli olduğunu da bilirsiniz. Peki sizce tamamen yanmış bir Ferrari ne kadar eder? veya daha farlı bir kıyaslama yapalım. Yanmış bir Ferrari kaç adet Fiat Egea satın alır? İşte detaylar…

Tamamen küle dönmüş bir Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu!

Başlıkta da okuduğunuz gibi tamamen küle dönmüş bir Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu. Peki bu satış nasıl gerçekleşti? gibi bir soru soruyorsanız aslında cevap oldukça basit. Gerçekten çok değerli bir otomobilden bahsediyoruz. Ferrari tarihinde büyük bir yeri olan ve diğer Ferrari'lerden çok daha özel bir otomobil. Bu sebeple ölüsü de oldukça iyi bir fiyata satıldı diyebiliriz.

Dünyanın en ünlü müzayede şirketlerinden olan RM Sotheby, Monterey Otomobil Haftası kapsamında bir açık arttırma düzenlendi. Ferrari'nin dünyada sadece 13 adet üretilen ve Alberto Ascari'nin 1952 ve 1953'te üst üste kazandığı Formula 1 pilotlar şampiyonası şerefine tasarlanan 500 Mondial modelinin satıldığı müzayede toplamda 1 milyon 875 bin dolara bitti. Neredeyse 2 milyon dolara satılan 500 Mondial üretilen 13 otomobilin ikincisi.

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Otomobilin talihsizliği ise maalesef yanmış olması. Fakat buna rağmen 2 milyon dolara satılan otomobil restore edileceği günü bekliyor. Peki gelelim haberimizin başlığına konu olan sorunun cevabına. Bu otomobil güncel kur ile Fiat Grubu bünyesinde yer alan akrabası Egea'dan kaç adet satın alabilir? Otomobilin satış fiyatı 1 milyon 875 bin dolar. Türk lirası ile 22 Ağustos 2023 güncel kur ile 51 milyon TL yapıyor. En ucuz Fiat Egea şu an 729 bin 900 TL. Yani yaklaşık olarak 70 adet Fiat Egea satın alınabiliyor.