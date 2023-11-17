Tamamen elektrikli Jeep Avenger Türkiye yollarına çıktı

Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY- Car of the Year) seçilen Avenger, Türkiye'de 1 milyon 563 bin 750 TL'lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu.

80 yılı aşkın köklü bir mirasa sahip olan Jeep markasının ilk tamamen elektrikli modeli Avenger'ı Silivri ve çevresinde gerçekleşen Türkiye lansmanı kapsamında keyifli bir rotada kullanma ve yakından inceleme fırsatı bulduk.

Silivri'de yer alan doğa ile iç içe bir mekan olan Grandma's Wonderland'da bizi karşılayan Jeep Avenger, markanın sıfır emisyon stratejisi kapsamında 2030 yılı hedefleri açısından önemli bir adımı oluşturuyor.

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan ve Avenger'ın hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptığına değinen Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Avenger özgün tasarımı, performansı, sınıfının en üst seviyesinde güvenlik ve arazi sürüş kabiliyeti, geniş iç hacmi ile fark yaratıyor. Avenger'in Avrupa'da yılın en iyi otomobili seçilmesi ve kazandığı pek çok ödül aracın başarısını teyit ediyor." dedi.

Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı & Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü

Süslü ayrıca, Jeep DNA'sını tamamen elektrikli bir sürüş deneyimiyle birleştiren Avenger'ın, konfor, bilgi-eğlence sistemi ve yenilikçi teknolojileriyle aktif yaşamayı seven Jeep tutkunlarına ve çevreye duyarlı kullanıcılara hitap ettiğini vurguladı.

Özgür Süslü, "Ekim ayında ön satışına başladığımız Avenger büyük bir ilgi gördü. Ön satışı başlattığımız ilk dakikalarda sunulan araçların tamamı satıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye'ye getireceğimiz araçların büyük bir bölümü şimdiden müşteriler tarafından opsiyonlandı. Avenger'ın ülkemizin en büyük 4. segmenti olan kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Avenger, Türkiye'deki otomobil pazarında yüzde 10'luk vergi dilimine girmesi sayesinde, avantajlı bir fiyata sahip. Önümüzdeki dönemde de talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yeni nesil Jeep marka fanları

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefini destekleyen Avenger'ın gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Süslü, "Jeep Avenger, özgür ruhlu, macera sever, aktif ve çevre bilincine sahip bir kitleye hitap ediyor. Yeni nesil Jeep marka fanları, şehir yaşamının içinde yer alırken, hafta sonları doğaya kaçış yapmaktan keyif alan bireylerden oluşuyor. Bu kitle, Avenger'ın sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımını takdir ediyor. Avenger ile bu genç ve dinamik kitleyi de Jeep markasının tutkulu hayranları arasına katacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kompakt SUV tasarımı

Jeep Avenger, 4,08 m uzunluğu ile markanın B SUV segmentindeki hibrit temsilcisi Renegade'in hemen arkasında yer alıyor ve gerek tasarım özellikleri, gerekse de teknolojik detayları ve zengin renk seçeneğiyle markanın hedef kitlesini genişletme hedefine katkı sunuyor.

Jeep'in geleneksel çizgilerini yenilikçi bir yorumla harmanlayan Avenger, elektrikli araçlar için tasarlanan ikonik 7'li ızgara üzerindeki mavi renkli e harfi ile elektrikli bir otomobil olduğunu vurguluyor. Ön ve arka full LED farlar aracın görünürlülüğünü artırırken elmas kesim 18 inç alaşımlı jantlar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Bu arada aynaların da ısıtmalı ve otomatik olarak katlanır olduğunu da belirtelim.

Modeli 360 derece çevreleyen, kendine özgü renkte, boyasız yan çıtalar, koruma plakaları ve geride konumlandırılmış ön farlar aracı küçük hasarlara karşı korurken estetik bir görünüm sağlayan tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor.

Doğa tutkusunu gövde renkleriyle de vurgulayan Avenger,pastel renk seçeneklerinde Kar Beyazı, Volcano Siyah ve Ruby Kırmızı ile metalik renklerde ise Kum Beji, Göl Yeşili, Granit Gri ve lansman rengi olan Güneş Sarısı ile tercih edilebiliyor. Modelde ayrıca Bi-Color (çift renkli) gövde seçeneği de bulunuyor.

Fonksiyonel iç mekan tasarımı

Jeep Avenger'da kompakt boyutlara rağmen kabin hacminin maksimize edilmesiyle 5 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Aracın önde ve arkada yeterli diz ve baş mesafesi sunmasının ölçüleri dikkate alındığında beni şaşırttığını söyleyebilirim. Tavanın düz hatları ve arka bölümdeki akıllıca tasarım detayları, arkada oturan yolcuların baş mesafesiyle ilgili önemli iyileştirmeler yapılmasını sağlamış.

Bu arada 380 litrelik hacme sahip kare şeklinde tasarlanmış bagajı ve 60/40 oranında katlanabilen koltuklar, fonksiyonellik ve esnekliği artırıyor. Kabin içindeki 34 litrelik geniş depolama hacmi, 580 pinpon topuna eşdeğer bir alan sunarak, kapı içlerinden orta konsola, ön kumanda paneline kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

Zengin donanım listesi

Avenger segmentinde çoğunlukla opsiyonel olarak sunulan pek çok premium özelliği standart hale getiriyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı, premium deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, 8 farklı renk seçeneğiyle sunulan çok renkli ambiyans aydınlatma, sürücü ve yolcular için konfor ve şıklık sunuyor.

Avenger, gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemine ev sahipliği yapıyor. Araçta her biri 10,25 inçten oluşan toplamda 20,5 inç büyüklüğünde iki yüksek çözünürlüklü ekran bulunuyor. Bu ekranlardan biri gelişmiş bilgi ve eğlence sistemine ev sahipliği yaparken, diğeri tam dijital gösterge paneli olarak hizmet veriyor. Bu sistem kullanıcı dostu arayüzü, akıcı grafikleri ve kablosuz Apple Car Play ve Android Auto donanımıyla sürücü ve yolculara keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Gereksiz detayların bulunmadığı yalın ön panel tasarımında düğme karmaşası ortadan kalkarak, gerekli her komut orta konsolun üzerindeki dokunmatik ekran aracılığıyla verilebiliyor. Ekranın altında ince ve uzun bir hat şeklinde havalandırma ızgaralarına yer verilirken, daha altta ise küçük eşyaların konulabileceği ince ve uzun bir raf yer alıyor. Havalandırma ızgaralarının ortasında kalan alanda ise sadece kilit, ekran üzerinde ana sayfa, araç ayarları ve dörtlü sinyal lambası kumandaları bulunuyor.

Raf bölümü altında klima sisteminin kumanda düğmeleri yan yana sıralanırken, daha altta ise yenilikçi bir tasarımla geleneksel vites kolunun yerine yan yana sıralanan ve vites geçişlerini sağlayan düğmeler yer alıyor. Bu bölümde ayrıca rejeneratif özelliği kullanmak için B modu da aktif hale getirilebiliyor. Vites kolu olmayınca boş kalan alan ise büyük bir depolama alanına dönüştürülmüş ve bu alan üç kademe katlanabilir şık bir kapağa sahip. Bu alanın gerisinde ise elektronik park freni kumandası ile sürüş modları arasında geçiş yapmayı sağlayan düğme yer alıyor.

Şık ve işlevsel mekandan bahsetmişken, masaj fonksiyonuna sahip koltuklar ile sunroof özelliğinin 2024 yılında gelecek modellerde yer alacağını ifade edelim.

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Performans ve verimlilik

Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 km'de 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor. İstediğin yere git, özgürce yaşa mottosunu destekleyen geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550 km'ye varan menzil sunuyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor.

Batarya dahil 1500 kg ile elektrikli bir araç için oldukça düşük bir ağırlığa sahip Avenger bunun faydasını menzil ve ataklık olarak ortaya koyuyor. Avenger 0'dan 100 km/s hıza 9,0 saniyede ulaşıyor.

Jeep markasının arazi genlerini elektrikli araç dünyasına aktaran Avenger, önden çekişli araçlar içinde arazi kabiliyetiyle öne çıkıyor. Araç 20 derecelik yaklaşma, 32 derecelik uzaklaşma ve 20 derecelik tepe açılarına sahip. Yerden yüksekliği ise 200 mm.

İlk defa önden çekişli bir Jeep modelinde Selec-Terrain sürüş modları sunuluyor. Avenger, 6 farklı sürüş modu (Eco, Normal, Spor, Kum, Çamur, Kar) ile her türlü yol koşuluna uyum sağlıyor.

Seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip Avenger'da, adaptif hız kontrolü, şerit ortalaması gibi özellikler standart olarak sunulurken, kör nokta uyarısı, yayalara ve bisikletlilere karşı otonom acil frenleme gibi teknolojiler ile güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca arka kamera ile 180 derece ve yukarıdan görünüm sağlanıyor. Bu özellikler, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini maksimum seviyede tutarken, aynı zamanda sürüş deneyimini de kolaylaştırıyor. Bu arada otomobilde yokuş iniş destek sistemi de yar alıyor.

Silivri'nin Kuzey Marmara Otoyolu çevresinden Karamandere ve Karadeniz kıyılarına uzanan bol virajlı otoyol, çamur, kum ve çakıllı zeminlerde gerek yol tutuşu, gerekse de arazi kabiliyetiyle Avenger'ın beni oldukça şaşırttığını belirtmem gerek. Önden çekişli bir modelden beklenmeyecek derecede zorlu zemin şartlarında güvenle yol almamızı sağlayan Avenger, özellikle asfalt ve virajlı yollarda spor moduyla birlikte tamamen sportif ve dinamik bir araca dönüşüyor. Sert girilen virajlarda bile çizgisini korumayı başaran model, tasarımıyla gençleri olduğu kadar, arazi kabiliyeti ve sürüş tepkileriyle daha fazlasını arayanların da ilgisini çekecek gibi…

Bu arada sinyal ve dörtlü uyarı lambalarından gelen bateri benzeri enstrüman sesi de akıllıca düşünülmüş ve çok beğendiğim bir detay oldu.

Ekonomik kullanım avantajı

Jeep Avenger, hem satın alma hem de kullanım aşamasında maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. İçten yanmalı motorlu araçlara kıyasla, enerji tüketiminde yüzde 80, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım maliyetlerinde yüzde 55'e varan avantaj sağlıyor. Böylelikle üç yıl 30 bin km kullanımda içten yanmalı modellere kıyasla 230 bin TL'ye varan toplam sahiplik avantajı sunuyor.

Avenger'ın ödülleri

Avenger, lansmanını takiben, Avrupa'da Yılın En İyi Otomobili seçildi ve ardından pek çok ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear tarafından "En İyi Elektrikli Şehir Otomobili" seçildi. Kadın otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu tek ödül organizasyonu olan "Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili" (WWCOTY-The Women's World Car of the Year) Ödülleri'nde "En İyi Aile SUV'si" ödülünü kazandı.

Avenger Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile 1 milyon 563 bin 750 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Jeep Türkiye

Mekan: Silivri

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