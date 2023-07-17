Tamamen elektrikli Ford Mustang Mach-E Türkiye'de!

Ford'un tamamen elektrikli ilk seri üretim otomobili Mustang Mach-E Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, "Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçerken Ford olarak bizler de teknolojilerimizle geleceği bugünden yaşatmayı hedefliyoruz. Elektrifikasyona öncülük etme vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda bu kez de Ford'un efsanevi modeli Mustang'in ruhunu taşıyan, yeni ve yüzde 100 elektrikli Mustang Mach-E'yi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yüzde 100 elektrikli Mustang Mach-E, ikonik Mustang ruhunu korumanın yanı sıra şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojileri sıfır emisyonlu sürüş performansıyla bir araya getiriyor" dedi.

Ford Mustang Mach-E, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,1 saniyede gerçekleştirirken, tek motorlu arkadan itiş (RWD) ve çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneklerine sahip.

Green NCAP tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamındaki temiz hava ve sera gazı emisyon testlerinden tam not alan Mustang Mach-E, iki şarj arasında 600 km'ye kadar WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Uzatılmış menzile sahip versiyon ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.

Yeni nesil SYNC, zaman kazandıran önerilerde bulunmak için sürücü davranışlarından öğreniyor. Ford'un en yeni sürüş destek, park etme ve kaza önleme teknolojileri sezgisel ve stresi azaltan bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni nesil teknolojik özelliklerle donatılan Mustang Mach-E, sürüş dinamiklerini ve duyusal deneyimleri sürücünün ruh haline göre uyarlayan Whisper, Active ve Untamed sürüş modlarını sunuyor. Coupe silüetli, beş koltuklu SUV, kablosuz güncellemeler (OTA update) ile araç kullanım halinde değilken (veya küçük güncellemeler için kullanım esnasında) yazılım güncellemeleri gerçekleştirerek zamanla kendini daha da geliştirme özelliğine sahip.

Mustang Mach-E'nin tamamen yeni olan yapısı, performansı artıran ağırlık dağılımından ve tamamen elektrikli aktarma organlarının tork dağıtımından tam anlamıyla yararlanmak için Ford Team Edison tarafından geliştirildi.

Eksi 40 santigrat dereceye kadar test edilen yüksek performanslı bataryalar, çarpmalara karşı korumayla çevrelenmiş su geçirmez bir kasanın içinde sabitlendi. Gelişmiş aktif sıvı ısıtma ve soğutma sistemi; ekstrem hava koşullarında optimize edilmiş performans, geliştirilmiş şarj süreleri ve sürekli yüksek hızlı sürüş için batarya sıcaklıklarını düzenliyor.

Batarya gücü, RWD (Arkadan İtiş) modeller için tamamen yeni, yağ soğutmalı, arkaya monte edilmiş bir AC motora ve AWD (Dört Çeker) modeller için öne monte edilmiş ek bir motora aktarılıyor. Sabit mıknatıslı, senkronize arka motor yalnızca 0,5 saniyede azami tork sağlıyor.

Menzil ve performans

Mustang Mach-E RWD modelleri, standart menzilli batarya (Standard Range) ile 269 PS ve 6,1 saniyede 0-100 km/s hızlanma, önümüzdeki dönemde sunulacak uzatılmış menzilli batarya (Extended Range) ile 294 PS ve 6,2 saniyede 0-100 km/s hızlanma, her iki motor ile de 430 Nm tork sunuyor.

Mustang Mach-E AWD modelleri, standart menzilli batarya (Standard Range) ile 269 PS ve 5,6 saniyede 0-100 km/s hızlanma, önümüzdeki dönemde sunulacak uzatılmış menzilli batarya (Extended Range) ile 351 PS ve 5,1 saniyede 0-100 km/s hızlanma, her iki motor ile de 580 Nm tork sunuyor.

Mevcut dört çeker sistemi, daha iyi hızlanma ve yol tutuşu için ön ve arka tekerleklere bağımsız olarak tork uyguluyor ve mükemmel Mustang hissini yaşatıyor. Amortisörler, yaylar, viraj demirleri, direksiyon ve aktarma organlarında yapılan özgün, benzersiz ayarlar daha dar, daha virajlı yollar ve daha yüksek hız limitleri için özel olarak uyarlanıyor.

Enerji tasarruflu aktarma organları, Mustang Mach-E RWD modelleri için 600 km'ye kadar elektrikli WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) sürüş menzili ve Mustang Mach-E AWD modelleri için 550 km'ye kadar menzil sunuyor.

Şarj seçenekleri

Ford Mustang Mach-E'yi şarj etmek hızlı ve basit. Ford, Mustang Mach-E müşterilerine, evden şarjı daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay hale getirmek için opsiyonel bir Ford Connected Wallbox sunuyor. 7,4 kW ve 11 kW versiyonları bulunan duvara monte şarj cihazı, Mustang Mach-E'nin bataryasını 7,4 kW ile 8-10 saatte, 11 kW ile 6-7 saatte yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.

Mustang Mach-E müşterileri standart olarak iki şarj kablosuna sahip oluyor. 6 metrelik Ford Genel Şarj Kablosu, Türkiye'deki yaygın şarj standardı ile uyumlu ve müşterilerin AC şarj cihazlarına kolayca bağlanmasını sağlıyor. 6,7 metrelik Evrensel Ev Şarj Kablosu, Ford Connected Wallbox olmadan bile daha yüksek hızlı şarj için standart ev tipi prizlere ve 32 A mavi endüstriyel prizlere bağlantı sağlıyor.

DC hızlı şarj uyumluluğu da standart sunuluyor. Yüksek güçlü DC şarj cihazı kullanarak 150 kW'a kadar şarj olan Mustang Mach-E Extended Range RWD (Uzatılmış Menzil Arkadan İtiş) modeli, yaklaşık 10 dakikalık şarjla ortalama 119 km'ye kadar sürüş menzili elde edebiliyor.

Aynı şarj sistemi ile Mustang Mach-E Extended Range AWD (Uzatılmış Menzil Dört Çeker) modeli yaklaşık 10 dakika içinde ortalama 107 km şarj elde edebiliyor. Hem RWD (Arkadan İtiş) hem de AWD (Dört Çeker) Extended Range modelleri, 45 dakika içinde şarj seviyelerini yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkartabiliyor. Mevcut Standard Range (Standart Menzil) modellerde ise bu süre 38 dakikaya kadar iniyor.

Mustang Mach-E ayrıca daha yüksek verimlilik için rejeneratif frenleme ile bataryaya daha fazla kinetik enerjinin geri dönmesine yardımcı olan tek pedalla sürüş (One Pedal Drive) özelliği sunuyor. Güvenlikten ödün vermeden tamamen elektrikli sürüş deneyimi yaşatmak adına hızlanma ve yavaşlama yalnızca hız pedalının hareketi ile kontrol ediliyor. Daha fazla fren gücünün gerekli olduğu durumlarda fren pedalı aktif kalıyor.

Yeni nesil entegre teknoloji

Mustang Mach-E, gelişmiş teknolojileri kullanıyor ve bağlantılı, performanslı ve kişiselleştirilmiş sürüş deneyimini yaşatıyor.

Yeni nesil SYNC ile son derece kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyim için, kabin sıcaklığından koltuk konumu ve ortam aydınlatmasına kadar 80'den fazla araç ayarı özelleştirilebiliyor. Makine öğrenimi, sürücülerin alışkanlıklarını zaman içinde daha iyi anlamaya ve aracın sürücüye uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Gelişmiş konuşma tanıma özelliği, eğlence ve navigasyon özelliklerinden kabin ortamına ve telefon görüşmelerine kadar her şeyi kontrol etmek için 15 Avrupa dilindeki doğal, günlük konuşmaları algılıyor.

Hiçbir ekstra ücrete tabi olmadan önceden yüklenmiş bulunan Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz bağlantıya sahip. 15,5 inç tam HD dokunmatik ekran; tıklama, yakınlaştırma ve döndürme gibi dokunmatik olarak kontrol edilen; düzenli, kolayca algılanabilir şekilde bilgi sunmak için sadeleştirilmiş bir arayüze sahip. Ekranın altına entegre edilmiş özel kadranı, müzik veya konferans görüşmeleri için sesin hızlı ve hassas şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi de standart olarak sunuluyor.

Aracın kilidini açmak için B sütunundaki tuş takımına bir yedek kod girilebiliyor, aracı çalıştırmak ve sürmek için de orta dokunmatik ekrana ayrı bir kod girilebiliyor. Mustang Mach-E ayrıca araca yaklaşırken anahtarları tanıyarak sürücülerin tercih ettiği araç ayarlarını kabine girmeden önce uygulayabiliyor. Teknoloji paketi ile sunulan akıllı bagaj kapağı teknolojisi de erişimi kolaylaştırıyor, araca kollar dolu olarak varıldığında arka tamponun altında basit bir ayak hareketiyle tetikleniyor ve bagajın açılmasını sağlıyor.

Yolculuk esnasında, sürücüler seçilebilir sürüş modlarını kullanarak sürüş deneyimlerini modlarına kolayca uydurabiliyor. Whisper, Active ve Untamed modlarının her biri sürücüyü anın içine çekmek için tasarlandı.

Active modu, tamamen elektrikli bir aracın sessiz dinginliğini eğlenceli, heyecan verici Mustang performansıyla dengeleyerek, onu günlük sürüş için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Yumuşak mavi aydınlatma, kabin içinde rahatlık yaratırken EcoMode da enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

Heyecanı artırmak isteyen sürücüler ise Untamed modunu tercih ediyor. Mustang Mach-E'nin tüm potansiyelini açığa çıkaran bu mod; daha keskin bir direksiyon hakimiyeti sağlıyor, gaz tepkisini artırıyor. İç tasarımda ise sportif turuncu aydınlatma, güçlendirilmiş ses sistemi, sürücü ekranında hızlanma ve viraj alma kuvvetlerini yansıtan dinamik algılama çizgileri ile performansı bir üst seviyeye taşıyor.

Mustang Mach-E'nin keyfini çıkarmanın en rahatlatıcı yolunu sunan mod ise Whisper. Daha yumuşak hız pedalı tepkisi, daha hafif direksiyon kontrolleri ve kokpit içindeki en sessiz ortamıyla performans ve gücü konforla buluşturuyor.

Sürüş destek sistemleri

Modelde öndeki araçla mesafeyi otomatik olarak koruyan, aracın şeridinde kalmasına yardımcı olan Dur&Kalk ve Şerit Takip özellikli Akıllı Uyarlanabilir Hız Kontrolü sistemi gerektiğinde trafikte aracı tamamen durdurup otomatik olarak tekrar hareket ettirebiliyor.

Gelişmiş Otomatik Park Sistemi (Active Park Assist 2.0) sadece tek tuşla paralel ve dikey park alanlarına tam otomatik manevralar sağlıyor.

Çarpışma Önleme/Algılama Sistemi (Pre-Collision Assist) yayaları, bisiklet sürücülerini algılayabiliyor, hatta olası bir çarpışmayı algıladığında sürücü uyarılara yanıt vermese bile otomatik olarak fren yaparak güvenliği garanti ediyor.

Sürücünün kör noktasını izleyen Şerit Takip Sistemi (Lane-Keeping System), olası bir çarpışma algılandığında şerit değişikliğinin önüne geçiyor.

Mustang Mach-E, uzun ve güçlü kaputu, keskin farları ve üç çubuklu arka lambalarıyla efsane Mustang'in imza dış tasarımından izler taşıyor.

Gövde altına yerleştirilmiş batarya sayesinde iç mekanda beş yolcu ve bagajları için SUV'un kullanım ve depolama alanı en üst düzeye çıkıyor.

Akıllıca planlanan ön bagaj, arka koltukların arkasında 402 litrelik ve ön koltukların arkasında 1420 litrelik yük alanıyla destekleniyor. Ön bagaj ise boşaltıldığında 100 litrelik ilave saklama alanı sağlıyor.

Mustang Mach-E, iç mekanın tamamında şık ve modern tasarım ile akıllı işlevselliği birleştiriyor. Dünyanın köklü tasarım ödüllerinden IF Design Awards ile taçlandırılan ve teknoloji paketi ile sunulan B&O Ses Sistemi çift kaportalı gösterge paneli gibi geleneksel Mustang tasarım özellikleri ile harmanlanıyor.

Konfor Paketi ile birlikte gelen panoramik sabit cam tavan; yazın daha serin, kışınsa daha sıcak bir yol deneyimi sunarken iç katmanıyla da ultraviyole ışınlarından koruma sağlıyor.

Tamamen elektrikli yeni Mustang Mach-E, 3 milyon 588 bin 600 TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla Ford Store bayilerinde satışa sunuluyor. Güncel bayi listesine ford.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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