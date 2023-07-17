Tamamen elektrikli Dacia Spring'in Türkiye fiyatı açıklandı

Dacia'nın tamamen elektrikli modeli Spring, 875 bin TL'lik lansmana özel fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa'da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olarak başarısını taçlandırdı. Model, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne de layık görüldü. Avrupa'nın bağımsız kuruluşu Green NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızla ödüllendirildiği 2022'de de yakıt verimliliği ile de çok sayıda ödül aldı.

Extreme donanımı yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle maceracı esintilerine sahip bir tasarım olarak öne çıkıyor. Bu donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.

Dacia Spring Extreme, tamamen yeni Arduvaz Mavi renk seçeneğine ek olarak Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renkleriyle satışa sunuluyor.

Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster'ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.

ELECTRIC 65

Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla sunuluyor.65 hp/48 kW güce sahip olan Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

Aracın akıllı bir şekilde düzenlenmiş yolcu bölümü dikkat çekiyor. Gösterge panelindeki tüm kumandalara tek bakışta erişebilme rahatlığı sunan Spring'in döner vites butonu kullanım kolaylığı sağlıyor. Elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam gibi çok sayıda ekipman Dacia Spring'de standart sunuluyor.

Dokunmatik 7 inçlik multimedya sistemi ve geri görüş kamerası şehir içindeki yolculukları ve manevraları daha kolay hale getiriyor.

Tamamen elektrikli Dacia Spring, dışarıdan bakıldığında kompakt bir SUV görünümü sunarken içeride geniş iç mekanla öne çıkıyor. Arka bölümde, geniş tavan yüksekliği ve 100 mm diz mesafesi bulunan Spring'de katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde, alan istediğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Büyük ve kapalı torpido gözü, kapı eşikleri ve orta konsol ile birlikte 23,1 litrelik saklama kapasitesi güçlü bir avantaj sağlıyor. Model, 290 litreden 620 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle oldukça cömert bir yükleme kapasitesi de sunuyor.

Yüzde 100 elektrikli Spring kullanıcı dostu özellikleri de barındırıyor. Media Nav multimedya sisteminin 7" dokunmatik ekranıyla, navigasyona ve radyoya erişilebiliyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefon yansıtma özelliği ile Bluetooth sistemi, USB portu gibi cihazlardaki uygulamalara ulaşılabiliyor. Cihazlarınıza tek bir el hareketiyle bağlanma kolaylığı sunan Spring'de, ek güvenlik için direksiyon simidinden ses ile kumandayı etkinleştirilebiliyor ve tüm fonksiyonlar sesli olarak kumanda edilebiliyor.

Kendini kanıtlamış aktif ve pasif güvenlik özelliklerine sahip Spring, ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığına ek olarak, standart sürüş destek teknolojileri sunuyor.

Sürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa, Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS) ile frenleme otomatik olarak etkinleştiriliyor veya destekleniyor. Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) özelliği, seyir hızı (sabitleme fonksiyonu) veya bir maksimum hız (sınırlama fonksiyonu) belirlemenizi sağlıyor. Direksiyon üzerindeki bir kumanda ile istenen hız ayarlanabiliyor. Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası ile şehir içinde en dar olanlara park kolaylaşıyor. Sensörler, aracın arka kısmında bir engel algılandığında sürücüyü sesli ve görsel bir sinyal ile uyarıyor.

>