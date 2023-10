YouTube'un sevilen fenomenleri RackaRacka, korku filmi dünyasına çarpıcı bir giriş yaparak ilk yönetmenlik deneyimlerini yaşıyor. "Talk to Me" adlı bu tüyler ürpertici yapım, korku filmi tutkunlarına unutulmaz bir gerilim deneyimi sunuyor. Peki, Talk To Me hangi platformda, nerede yayınlanıyor? Konuş Benimle (Talk To Me) türkçe altyazılı izleme linki! İşte detaylar…

Gösterimde olduğu sinema salonlarında büyük ilgi gören film, seyirciler tarafından "yılın en iyi korku filmi" olarak değerlendiriliyor.

"Talk to Me," gençlerin bir parti oyunu sırasında ölü bir eli tutup büyü ile ruhların bedenlerini ele geçirmesini deneyimlediği sıradışı bir filme dönüşüyor. Bu ilgi çekici yapım, gençlerin karşılaştıkları gizemli ve ürkütücü olayları anlatırken gerilim dolu anlarla izleyiciyi kendine çekiyor. "Talk to Me," paranormal dünyanın sınırlarını keşfe çıkarken izleyicileri büyüleyen bir hikayeyi sunuyor. Ruhların bedenleri ele geçirme teması, filmi beklenmedik sürprizlerle dolu bir deneyim haline getiriyor.

Tüm dünyayla aynı tarihte gösterime girmesi planlanan filmin Türkiye'deki vizyon tarihi 1 Eylül'e ertelenmişti. Filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı belirsizliğini koruyor.

2022 yılına yaklaşırken, Danny Philippou'un korku filmi projesi hareketleniyor. 2019 yılında Daley Pearson'ın konseptine dayanan bir korku filmi senaryosu yazdığını açıklayan Philippou, 2020 yılında bu senaryonun Screen Australia tarafından satın alındığını duyurdu. Aynı yılın sonlarına doğru oyuncu seçimlerinin başlayacağını ve senaryonun son halinin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Çekimlerin 2021 yılında başlaması planlanıyordu, ancak bir yıl erteleme kararının ardından prodüksiyon süreci 2022 yılında başladı. Film çekimleri ise Avustralya'da gerçekleştirildi. Danny Philippou'un korku filmi projesi heyecanla bekleniyor!