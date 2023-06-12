Galatasaray önümüzde sezon Dries Mertens'in yerine 10 numara bakıyor. Talisca'da iddialar arasında yer alıyor. Peki, Talisca Galatasaray'a mı geliyor? Talisca bonservisi ne kadar?

A Spor'daki habere göreGalatasaray, Al Nassr'dan yüklü bir maaş kazanan Talisca'yı sadece kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Peki, Talisca Galatasaray'a mı geliyor? Talisca bonservisi ne kadar?

TALİSCA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

İddiaa göre Talisca, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Suudi Pro Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergileyen Talisca, buna rağmen mutsuz.

A Spor'daki habere göre Anderson Talisca'nın uygun şartlarda kiralanması için taraflar görüşmeler başladı bile. Henüz transfer hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sayfamızı tqkip edebilirsiniz.