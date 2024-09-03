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Talisca Galatasaray'a mı gelecek mi 3 Eylül 2024 SON DAKİKA?

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Galatasaray'ın kiralık transferi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transfer detayları belli olmaya başladı. Bu konunun yanı sıra Talisca konusu da gündem oldu. Peki, Talisca Galatasaray'a mı gelecek mi?

Osimhen devre arasından Galatasaray'dan ayrılacak mı? Galatasaray'ın kiralık transferi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transfer detayları belli olmaya başladı. Bu transferin yankıları sürerken Talisca trasferi de gündem oldu. Peki, Talisca Galatasaray'a mı gelecek mi?

TALİSCA GALATASARAY'A MI GELECEK Mİ?

Talisca'nın Galatasaray'a transferi yönünde henüz bir resmi açıklama yok. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

TALİSCA KİMDİR?

Anderson Souza Conceiçao bilinen ismi ile Talisca 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Feira de Santana, Bahia şehrinde dünyaya geldi. 1, 91 metre boyunda olan Talisca ofansif orta saha'da top koşturdu. Bir dönem Beşiktaş futbol kulübünde de oynayan Talisca Guangzhou Evergrande takımında forma giydi. Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Talisca 2007 yılında Vasco de Gama takımında futbola başladı. 2009 Yılına kadar bu takımda top koşturan Talisca 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia takımında alt yapı kariyerini tamamladı.

Brezilyalı başarılı futbolcu Talisca 1 Şubat 1994 yılında dünyaya geldi. 26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti.

Modern futbolun gerektirdiği atakları yapan Talisca mesafe tanımadan şutlar atmaya başladı. Talisca sezon sonunda 2014- 2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu ise bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Talisca'yı yakından takip ettiğini söyleyen Jose Morinho genç yetenek hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Brezilyalı ünlü futbolcu Talisca 2016- 2017 sezonunda 22 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı. Kıvrak hareketleri ve uzun çalımları ile ön plana çıkan başarılı futbolcu orta sahada görev alması için Beşiktaş'a transferi düşünüldü. Çok yönlü yapısı ile bilinen Talisca 23 Ağustos 2016 yılında sağlık kontrolünden geçirilerek Vodafone Arena ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gün geçirdi.

Başarılı futbolcu Talisca Benfica kulübünden Beşiktaş'a geldi. Çok iyi karşılandığını ve güzel bir gün geçirdiğini söyleyen başarılı futbolcu Şenol Güneş ile de bir araya geldi. Benfica Kulübü ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmaya göre Talisca 1+1 yıllığına 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralandı.

Belli bir dönem Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta da top koşturan Talisca Beşiktaş'ta çıktığı 55 maçta 27 gol kaydetti. 2018 yılında ise Guangzhou takımına kiralandı. 2019 yılında Guangzhou takımı ile sözleşme imzalayan Talisca günümüzde ve 2021 yılında da Guangzhou Evergrande takımında forma giydi.

Osman Demir
Osman Demir
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