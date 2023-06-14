29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Talisca'nın adı son günlerde sık sık transfer iddialarıyla dolaşıyor. 2022-2023 sezonunu 88 puanla şampiyon olarak bitiren Galatasaray'ın ağında olduğu iddia edilen Talisca'nın transferi çok konuşuluyor. Peki, Talisca Galatasaray'a gelecek mi? Talisca transfer olacak mı? Talisca Galatasaray son dakika! Talisca transfer son dakika! İşte tüm detaylar…

TALİSCA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Talisca'nın adı son günlerde Galatasaray ile yan yana geliyor. Geçmişte Beşiktaş'ta forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun yeni adresinin Galatasaray olup olmadığı merak konusu. Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşmesi olan Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken başarılı oyuncunun maliyeti ise dudak uçuklattı.

TALİSCA TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray'ın 5 milyon Euro maaş beklentisi olan tecrübeli oyuncu için teklif paketi hazırlayarak görüşme yapacağı aktarıldı. Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan'da 60 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 43 gol ve 6 asistlik bir performansa imza atmıştı. Süper Lig'e geri döneceği iddia edilen Talisca için henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak spor yorumcuları sarı-kırmızılı ekibin Talisca ile para konusunda anlaştıktan sonra görüşmenin hızlanacağı konusunda hem fikir.