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Talisca Galatasaray'a gelecek mi 2025?

Talisca Galatasaray'a gelecek mi 2025?
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Uzun zamandır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca, Galatasaray'a da önerildi. Peki, Talisca Galatasaray'a gelecek mi 2025?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Peki, Talisca Galatasaray'a gelecek mi 2025?

TALİSCA GALATASARAY'A GELECEK Mİ

Uzun zamandır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca, Galatasaray'a da önerildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği iddia edildi. TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yürekli "Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray yönetiminin, Talisca'nın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü, ancak son kararı konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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