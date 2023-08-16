Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İsmi sık sık Beşiktaş'la anılan Talisca, Instagram'da Beşiktaş'ın Rashica paylaşımını beğendi. Bunun ardından futbol severler, Talisca Beşiktaş'a döndü mü, transfer oldu mu 2023? Talisca BJK'ye gelecek mi? Transferde son durum nedir? merak etti. İşte detaylar...

Talisca Beşiktaş'a imzayı attı mı? Talisca Beşiktaş'a geri dönecek mi? Talisca Beşiktaş'a geliyor mu? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Talisca Beşiktaş'a döndü mü, transfer oldu mu 2023? Talisca BJK'ye gelecek mi? Transferde son durum nedir? İşte bilgiler...

TALİSCA BEŞİKTAŞ'A DÖNDÜ MÜ, GELDİ Mİ 2023?

Al-Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden siyah-beyazlıların Rashica paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareketi, Talisca'nın Beşiktaş'a dönüş sinyali olarak yorumlandı ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Talisca, Instagram'da Beşiktaş'ın Rashica paylaşımını beğendi. Bu durum yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara geleceği hakkında yorumlandı.

Başarılı futbolcunun bu hareketini gören Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Talisca'nın takımlarına geleceğine dair binlerce yorum yaptılar.

Talisca henüz resmi olarak Beşiktaş'a imza atmadı.

TALİSCA KİMDİR?

Anderson Souza Conceição ya da lakabıyla Talisca (d. 1 Şubat 1994; Feira de Santana, Bahia) on numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından En-Nasr'da forma giymektedir.

Millî takım kariyeri

11 Kasım 2014 tarihinde Türkiye ve Avusturya ile oynanacak maçlara, Lucas Moura yerine Brezilya millî futbol takımına Dunga tarafından çağrıldı.