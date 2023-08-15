Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Peki Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Anderson Talisca nereye transfer olacak?

Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Peki Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Anderson Talisca nereye transfer olacak? Detaylar...

TALİSCA BARCELONA'YA MI GİDECEK?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdi. Barcelona'nın bu teklife henüz bir yanıt vermediği, kısa süre içinde karar verileceği belirtildi.

BARCELONA'YA ÖNERDİLER

Sport'ta yer alan habere göre, Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı.

BARÇA CEVAP VERMEDİ



Ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.