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Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Anderson Talisca nereye transfer olacak?

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Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Peki Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Anderson Talisca nereye transfer olacak?

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Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Peki Talisca Barcelona'ya mı gidiyor? Anderson Talisca nereye transfer olacak? Detaylar...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdi. Barcelona'nın bu teklife henüz bir yanıt vermediği, kısa süre içinde karar verileceği belirtildi.

Sport'ta yer alan habere göre, Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı.

Ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.

29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.

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