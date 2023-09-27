Son günlerde gündemde yer alan Talip Uzun'un hayatı vatandaşlar tarafından merak edildi. Merak edilenler arasında hayatı ve kaç yaşında olduğu yer alıyor. Peki, Talip Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Talip Uzun hangi görevlerde bulundu?

Talip Uzun'un hayatı gündemde yer alan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar adını sıklıkla duyduğu Talip Uzun'un kim olduğunu arama motorlarında araştırıyor. En sık aratılanlar arasında yer alan Talip Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Talip Uzun hangi görevlerde bulundu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

TALİP UZUN KİMDİR?

Talip Uzun, 1974 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1990 senesinde ailesinin İzmir'e gitmesi sebebiyle orta öğrenimini İzmir İmam Hatip Lisesinde bitirdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İşçi olarak başladığı kariyer hayatına sırasıyla Maliye Bakanlığında memur, PTT Genel Müdürlüğünde Müfettiş, Sağlık Bakanlığında Müfettiş, Ankara Kalkınma Ajansında Denetçi ve Sağlık Bakanlığında Daire Başkanı olarak devam etti.

7 Haziran seçimleri için istifa etmeden önce Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Kurum Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. İngilizce bilen Talip Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.