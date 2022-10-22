Talip Kaban kimdir? Talip Kaban kaç yaşında, nereli? Talip Kaban mesleği ne? Talip Kaban hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer alan isimlerden bir tanesi olan Talip Kaban'ın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan isimlerden bir tanesi de Talip Kaban oldu. Vatandaş merakla Talip Kaban kimdir? sorusunu aratıyor. Peki, Talip Kaban kimdir? Talip Kaban kaç yaşında, nereli? Talip Kaban mesleği ne? İşte Talip Kaban hakkında merak edilenler...

Talip Kaban kimdir? sorusu aratılan sorulardan bir tanesi. Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz Talip Kaban hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Talip Kaban kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Talip Kaban kimdir? Talip Kaban kaç yaşında, nereli? Talip Kaban mesleği ne? Talip Kaban'ın hayatıyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

TALİP KABAN KİMDİR?

1955 Yılında Erzincan ili Tercan İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincanda tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun olmuş, akabinde 1978 yılında Erzincan Belediyesi, İçme Suyu Müdürlüğünde makine mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1989 Yerel Seçimlerinden MHP den belediye başkanı adayı olmuş ve seçilerek iki dönem (1989-1994, 1994-1999) boyunca bu görevinde kalmıştır. 1992 Depreminde kentin yeniden imarı yönündeki başarılı çalışmaları ve bu yıllarda terör hadiseleri sırasında sergilediği sağduyulu yönetimi ile halkın beğenisini kazanmıştır. 2002 Yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Partiden Millet vekili adayı olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.