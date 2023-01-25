Talip Bakır kimdir? Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır kim? Talip Bakır hayatı ve biyografisi!

Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan 11. tur oylamaları sonucunda eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi. Merak edilenler arasında ise Talip Bakır kimdir? Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır kim? soruları yer aldı. İşte Talip Bakır hayatı ve biyografisi!

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Talip Bakır kimdir? Talip Bakır hayatı ve biyografisi!

TALİP BAKIR KİMDİR?

YSK'nın yeni üyesi olan Talip Bakır, 30 Mart 1973 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Liseyi Sorgun ilçesinde bitiren Bakır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Ankara/Mamak'ta yaptı.

Yozgat hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Bakır; sırasıyla Çanakkale/Ayvacık, Sivas/Gemerek ve Samsun/Bafra Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Ganal Müdürlüğü tetkik hâkimliğine atandı. Daha sonra Kanunlar Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı görevleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerinde bulundu.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Bakır, halen Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Bakır, "Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu tezsiz proje çalışmasıyla yüksek lisans yapmış olup, Adalet Bakanlığının yabancı dil projesi kapsamında bir yıl ABD de bulunmuştur.