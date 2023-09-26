Talat Yalaz kimdir? CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz kaç yaşında, nereli? Talat Yalaz biyografisi!
CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Talat Yalaz kaç yaşında, nereli ve Talat Yalaz biyografisi gündeme geliyor. Avukat olan Talat Yalaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Talat Yalaz kaç yaşında, nereli? Talat Yalaz biyografisi!
Talat Yalaz kimdir ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz kaç yaşında, nereli olduğu sık sık gündeme geliyor. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eskişehir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde yapılan seçim sonucunda CHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilmiştir. Talat Yalaz kimdir? CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz kaç yaşında, nereli? Talat Yalaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
TALAT YALAZ KİMDİR?
Talat Yalaz, Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyor. Yalaz, Eskişehir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde yapılan seçim sonucunda CHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilmiştir. Talat Yalaz'ın asıl mesleği avukatlıktır ve Talat Yalaz, Yalaz Hukuk Bürosu'nun kurucusudur.