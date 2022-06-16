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Talat Papatya kimdir? Talat Papatya mesleği ne, hangi takımlı?

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Talat Papatya kimdir? Talat Papatya mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden Talat Papatya merak konusu oldu. Peki, Talat Papatya kimdir? Talat Papatya mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Talat Papatya kimdir? Talat Papatya mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

TALAT PAPATYA KİMDİR?

1970 yılında Sakarya doğan Talat Papatya, Sakarya'da ilkokulu bitirdikten sonra Ankara'da Yükseliş Koleji'ne gitmiştir. Papatya, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birçok aile şirketinin yönetiminde yer almaktadır.

Talat Papatya, 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Koruncuk Vakfı'nda strateji planlama komisyonu üyesidir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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