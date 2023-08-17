Talas Millet Bahçesi'nin temeli atılıyor
Emlak Haberleri
Projesi yarışmayla belirlenerek yapılacak olan Talas Millet Bahçesi'nin temeli, 18 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek programa yoğun katılım bekleniyor.
Projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılacak ilk ve tek millet bahçesi olan Talas Millet Bahçesi'nin temeli 18 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek programa yoğun katılım olması bekleniyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak