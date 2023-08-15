Talaş Böreği tarifi! Masterchef Talaş Böreği nedir, nasıl yapılır? Talaş Böreği için gerekli malzemeler! Talaş Böreği hangi yöreye ait?

Masterchef 15 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Talaş Böreği yemeğini yapmasını istedi. Peki Masterchef Talaş Böreği nasıl yapılır? Talaş Böreği yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Talaş Böreği yemeği tarifi! Talaş Böreği nasıl yapılır? Talaş Böreği yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Talaş Böreği tarifi oldu. Peki en güzel Talaş Böreği yemek tarifi nasıldır? Talaş Böreği yemeği nasıl yapılır? Talaş Böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Talaş Böreği tarifi! Talaş Böreği nedir, ne demek? Masterchef Talaş Böreği nasıl yapılır? Talaş Böreği hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Talaş Böreği hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

TALAŞ BÖREĞİ NEDİR, NE DEMEK? TALAŞ BÖREĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Talaş Böreği, Türk mutfağında oldukça popüler bir börek çeşididir.

TALAŞ BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram kıyma veya lor peyniri

1 büyük soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yumurta (sarısı ayrılacak)

Susam veya çörek otu

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Hamurun Hazırlanması:

Unu bir yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın.

Açtığınız orta kısma sıvı yağ, su ve tuzu ekleyin.

Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Elde ettiğiniz hamur yumuşak ve elastik olmalıdır.

Hamuru üzerini örterek 15-20 dakika kadar dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması:

Eğer kıyma kullanacaksanız, bir tavada sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurarak suyunu çekmesini sağlayın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Eğer lor peyniri kullanacaksanız, kavurma işlemi gerekmeyecektir.

İsteğe bağlı olarak doğranmış maydanozu ekleyin. Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Böreğin Hazırlanması:

Dinlenen hamuru iki eşit parçaya bölün. İlk parçayı unlu bir zeminde açın. Dikdörtgen şeklinde bir yufka açın.

Yufkanın üzerine sıvı yağ sürün. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.

İlk yufkanın üzerine hazırladığınız iç harcı (kıymalı veya lor peynirli) yayın. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine yerleştirin.

Yufkaları bir rulo şeklinde sarın.

Ruloyu 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

Dilimleri geniş bir tepsiye veya fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Yumurta sarısını çırpın ve böreklerin üzerine sürün.

Üzerine susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan talaş böreği, ılınması için bir süre bekletin ve servis yapın.

Afiyet olsun!