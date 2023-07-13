Taksiye zam mı gelecek? Son dakika! Taksilere zam gelecek mi? soruları gündemde yer aldı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yapılacak olan zam hakkında merak edilenler Taksiye zam mı gelecek? Son dakika! Taksilere zam gelecek mi? soruları ile araştırıldı.

TAKSİYE ZAM MI GELECEK?

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Aksu zam talebiyle ilgili, "Mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Bu ayın 27'sinde UKOME toplantısı yapılacak. Taksimetre ücret tarifelerine en son 12. ayın 27'sinde 2022 yılında tarife değişikliği farkını almıştık. Yaklaşık 7 ay oldu. 7 ayda ülke genelinde giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde tarife değişiklikleri oldu, zamlar yapıldı. Biz de mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Komisyon değerlendirecek. İnşallah yüzde 100 oranında zam almış oluruz." dedi.

"TOPLU ULAŞIMDAN TAKSİMETRE ÜCRET TARİFESİ ÇOK AŞAĞIDA KALDI ÇOK UCUZUZ"

Aksu, "Birincisi toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar. İkincisi araç fiyatı, yedek parçalar, işçilik ve demirbaş giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Bu da zaten verilerle ortada. Biz de bu mesleği devam ettirebilmemiz için giderlerimiz oranında zam talebinde bulunmamız lazım. Bulunduk da. İstanbul'daki vatandaşlarımız taksicilere esnaf odamızın hayata geçirdiği 'Taksim' aplikasyonunu uygulamayı kullanırlarsa taksi bulmakta da sıkıntı çekmezler. " ifadelerini kullandı. Toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerini karşılaştıran Aksu, " Toplu ulaşıma yaklaşmadık. Toplu ulaşımdan taksimetre ücret tarifesi çok geride kaldı. Çok, çok ucuzuz. 3-4 kişi toplu taşımayı tercih etmiyor. Taksi ucuz olduğu için taksiyi tercih ediyorlar. Normalde de, yakın mesafe ve 2.5 kilometrelik yolculuklarda hep toplu taşımadan ucuz olduğumuz için taksiyi tercih ediyorlar." dedi.

UKOME'YE DİLEKÇE



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından UKOME'ye sunulan dilekçede ise,"27.12.2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından sonra geçen süre içerisinde demirbaş giderlerimiz olan yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerde yüzde 100'ü geçen artışlardan dolayı esnafımız çok etkilenmiştir. En önemlisi gelirimiz ile belirli sürelerde yenilemek mecburiyetinde olduğumuz, hizmet sunduğumuz arabalarımızı araç fiyatlarının üç katına çıkmasından dolayı söz konusu gelirler ile yenilemek mümkün gözükmemektedir. Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek şekilde durma noktasına geldik, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti verebilmemiz için en az %100 oranında taksimetre tarife artışının ilk yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz." ifadeleri yer aldı.