BDDK'dan kredi kartı harcamaları ile ilgili yeni bir karar geldi. Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak. Bunun ardından vatandaşlar, Taksit kalktı mı 2023? Yurt dışı kredi kartlarında taksit kaldırıldı mı, neden? Kredi kartlarında hangi harcamalarda taksit yapılmayacak? merak etti. İşte detaylar...

Taksit kaldırıldı mı? Kredi kartına kaç taksit yapılabilecek? Kredi kartlarına taksitler hangi harcamalarda kalktı? Kredi kartı taksit olmayacak mı, nakit mi olacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Taksit kalktı mı 2023? Yurt dışı kredi kartlarında taksit kaldırıldı mı, neden? Kredi kartlarında hangi harcamalarda taksit yapılmayacak? İşte bilgiler...

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA TAKSİT KALKTI MI 2023?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı harcamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kartı harcamalarında artık taksit yapılamayacak.

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

HANGİ HARCAMALARDA TAKSİT KALDIRILDI 2023?

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."