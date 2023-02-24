Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Vatandaşlar ise Taksim saldırısını yapan yakalandı mı? Taksim bombacısı bulundu mu? araması yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti. Peki, Taksim saldırısını yapan yakalandı mı? Taksim bombacısı bulundu mu?

TAKSİM SALDIRISNI YAPAN YAKALANDI MI?

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olan PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı'da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.