Taksim saldırısını yapan kadın videosu! SON HALİ! Taksim patlamasını yapan kadın görüntüleri! Taksim bombacısı kadın ne oldu?

Taksim saldırısını yapan kadın görüntüleri sosyal medyada güvenlik güçlerimiz tarafından paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Taksim bombacısı terörist kadın tarafından yapılan saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki, Taksim bombacısı kadın ne oldu? İşte, Taksim saldırısını yapan kadın görüntüleri, son hali haberimizde...

Taksim saldırısını yapan kadın görüntüleri! İstiklal Caddesi'nde saldırıyı yapan bombacı kadının görüntüleri sosyal medyada güvenlik güçlerimiz tarafından paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Taksim bombacısı terörist kadın tarafından yapılan saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki, Taksim bombacısı kadın ne oldu? Bombacı kadın görüntüleri ve videosu! İşte, Taksim saldırısını yapan kadın görüntüleri, son hali haberimizde...

TAKSİM SALDIRISINI YAPAN KADININ GÖRÜNTÜLERİ

Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı. Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğunu belirledi. Şahıs sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Operasyona ait görüntüler, teröristin yakalandığı anlar anbean kameralara da yansıdı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Teröristin kimliğine ve saldırıya ilişkinse yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kadının kimliği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

TAKSİM PATLAMASINI KİM ÜSTLENDİ?

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

TAKSİM'E BOMBAYI KİM BIRAKTI?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı. Patlamadan hemen önce kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin vatandaşların arasından geçerek banka çanta bıraktığı ve şüpheli kişi, çantayı koyduktan sonra uzaklaştığı tespit edildi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Konuk olduğu canlı yayında İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. Kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra bir patlama meydana geliyor. Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor" dedi.