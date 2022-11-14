Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Peki, Taksim saldırısını yapan kadın ne ceza aldı? Bombacı kadın ne ceza aldı? Taksim'deki bombacı terörist kadın ne ceza aldı? İşte, Taksim patlamasını yapan bombacı terörist kadın ne oldu? Yanıtı...

Taksim saldırısını yapan kadın ne ceza aldı, Taksim saldırısını yapan kadın cezası belli oldu mu? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Peki, Taksim saldırısını yapan kadın ne ceza aldı? Bombacı kadın ne ceza aldı? Taksim'deki bombacı terörist kadın ne ceza aldı? İşte, Taksim patlamasını yapan bombacı terörist kadın ne oldu? Yanıtı...

TAKSİM SALDIRISINI YAPAN KADININ CEZASI BELLİ OLDU MU?

Saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Teröristin yakalandığı operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de servis edildi. Kadın saldırganın yaka paça gözaltına alınması, evde yapılan aramalar ve operasyonun tüm detayları kameralara yansıdı. Yapılan aramada bir miktar altın ve para, bir tabanca ve mermi kutusu bulundu.

"BULGULAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ GÖSTERİYOR"

Yaptığı açıklamada saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

46 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi. Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar 46 şüpheli gözaltına alındığını da duyurdu.