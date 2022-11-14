Taksim saldırısını yapan kadın kim? (VİDEO) Taksim saldırısını yapan Ahlam Albashir kim? Taksim saldırısını yapan kadına ne olacak, ne ceza alacak?

Taksim saldırısını yapan kadın merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde İstiklal Meydanı'nda meydana gelen acı olayın ardından vatandaşlar Taksim saldırısını kimin yaptığını araştırdı. Peki, Taksim saldırısını yapan kadın kim? Taksim saldırısını yapan Ahlam Albashir kim? İstiklal caddesi patlamasını yapan kadın kim?

Taksim saldırısını yapan kadın kim? Dün akşam saatlerinde İstiklal Meydanı'nda meydana gelen acı olayın ardından vatandaşlar Taksim saldırısını kimin yaptığını araştırdı. Peki, Taksim saldırısını yapan kadın kim? Taksim saldırısını yapan Ahlam Albashir kim? İstiklal caddesi patlamasını yapan kadın kim? İşte detaylar...

TAKSİM SALDIRISINI YAPAN KADIN KİM?

Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı. Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğunu belirledi. Şahıs sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Operasyona ait görüntüler, teröristin yakalandığı anlar anbean kameralara da yansıdı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Teröristin kimliğine ve saldırıya ilişkinse yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kadının kimliği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

TAKSİM PATLAMASINI KİM ÜSTLENDİ?

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

TAKSİM'E BOMBAYI KİM BIRAKTI?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı. Patlamadan hemen önce kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin vatandaşların arasından geçerek banka çanta bıraktığı ve şüpheli kişi, çantayı koyduktan sonra uzaklaştığı tespit edildi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Konuk olduğu canlı yayında İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. Kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra bir patlama meydana geliyor. Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor" dedi.

TAKSİM'DE BOMBA PATLATAN YAKALANDI MI?

Saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi. Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle. Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. 3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.