Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren Suriyeli bombacının yardımcısı olan Taksim saldırısı Hacı kim? sorusu merak ediliyor. Peki, Taksim saldırısı Hacı kim? Taksim bomba patlaması Hacı Hüsam kimdir? Taksim bombacısının yardımcısı kim?

Taksim saldırısı Hacı kim? sorusu aratılıyor. Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı yapan bombacı kadını yakalamasının ardından şimdi de Taksim saldırısını gerçekleştirmeye yardımcı olan diğer kişileri buldu. Vatandaşlar ise Taksim saldırısı Hacı kim? Taksim bomba patlaması Hacı Hüsam kimdir? Taksim bombacısının yardımcısı kim? İşte merak edilenler...

TAKSİM SALDIRISI HACI KİM?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı. Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Bilal Hassan, Albashir'e bombayı veren kişi olarak biliniyor.

Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmi ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.