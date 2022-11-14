İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yürekleri yakan patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin içerisinde yer alan Yusuf Meydan'ın kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Taksim patlamasında hayatını kaybeden Yusuf Meydan kimdir? Yusuf Meydan kimdir? sorusu aratılıyor.

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Taksim patlamasında hayatını kaybeden Yusuf Meydan kimdir? sorusu merak ediliyor. 13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız içerisinde yer alan Yusuf Meydan'ın kim olduğu araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Taksim patlamasında hayatını kaybeden Yusuf Meydan kimdir? Yusuf Meydan kimdir?

TAKSİM PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDEN YUSUF MEYDAN KİMDİR?

13 Kasım günü 16.20'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 isim var. Yürekleri yakan patlamanın ardından 6 vatandaşımı kaybettik. Acı patlamanın kurbanlarından bir tanesi de Yusuf Meydan oldu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumludur. Patlama anında Yusuf Meydan ve 2013 Seyhan doğumlu kızı Ecrin Meydan hayatlarını kaybetti. Acı patlamada hayatını kaybeden baba ve kız ise yürekleri yaktı. Meydan'ın Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Baba ve kızı hafta sonu olduğu için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı. Meydan'ın ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.