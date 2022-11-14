Taksim patlamasında hayatını kaybeden Arzu Özsoy kimdir? Arzu Özsoy kimdir?
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İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yürekleri yakan patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin içerisinde yer alan Arzu Özsoy'un kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Taksim patlamasında hayatını kaybeden Arzu Özsoy kimdir? Arzu Özsoy kimdir? sorusu aratılıyor.
Taksim patlamasında hayatını kaybeden Arzu Özsoy kimdir? sorusu merak ediliyor. 13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız içerisinde yer alan Arzu Özsoy'un kim olduğu araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Taksim patlamasında hayatını kaybeden Arzu Özsoy kimdir? Arzu Özsoy kimdir?
TAKSİM PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDEN ARZU ÖZSOY KİMDİR?
13 Kasım günü 16.20'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 isim var. Yürekleri yakan patlamanın ardından 6 vatandaşımı kaybettik. Acı patlamanın kurbanlarından bir tanesi de Arzu Özsoy oldu. Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumludur. Özsoy'un kızı Yağmur Uçar ise Ereğli 2007 doğumludur. Hayatını kaybeden anne ve kızın acı haberi yürekleri burktu.