Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? Adem Topkara kimdir?

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yürekleri yakan patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin içerisinde yer alan Adem Topkara'nın kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? Adem Topkara kimdir? sorusu aratılıyor.