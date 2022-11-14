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Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? Adem Topkara kimdir?

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İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yürekleri yakan patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin içerisinde yer alan Adem Topkara'nın kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? Adem Topkara kimdir? sorusu aratılıyor.

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Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? sorusu merak ediliyor. 13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız içerisinde yer alan Adem Topkara'nın kim olduğu araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Taksim patlamasında hayatını kaybeden Adem Topkara kimdir? Adem Topkara kimdir?

TAKSİM PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDEN ADEM TOPKARA KİMDİR?

13 Kasım günü 16.20'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 isim var. Yürekleri yakan patlamanın ardından 6 vatandaşımı kaybettik. Acı patlamanın kurbanlarından bir tanesi de Adem Topkara oldu. Adem Topkara, 1982 Gümüşhane doğumludur. Yürekleri yakan patlamaya Adem Topkara, 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara ile yakalandı. Topkara çiftinin 6 aylık bebeklerini annelerine bırakıp baş başa gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği öğrenildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

İstiklal Caddesi Taksim Gündem Yaşam Haberler

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