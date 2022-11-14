Dün öğlen saatlerinde İstiklal Meydanı'nda meydana gelen acı olayın ardından vatandaşlar Taksim'e bombayı kim bıraktı? Taksim'de bomba patlatan yakalandı mı? sorularını merak etti. Arama motorlarında Taksim patlaması saat kaçta oldu? sorusu aratıldı. Peki, Taksim patlaması saat kaçta oldu? Taksim patlamasını kim yaptı? İstiklal Caddesi patlama ölü sayısı kaç? İşte detaylar...

Taksim patlaması saat kaçta oldu? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.13 Kasım günü yaşanan acı olayın ardından vatandaşlar Taksim patlaması saat kaçta oldu? Taksim patlamasını kim yaptı? İstiklal Caddesi patlama ölü sayısı kaç? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

TAKSİM PATLAMASI SAAT KAÇTA OLDU?

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

TAKSİM PATLAMASI ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Süleyman Soylu hayatını kaybedenler ile ilgili şu sözleri söyledi;

"'Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular' diyen Soylu sözlerine, "Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp"

İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. Kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra bir patlama meydana geliyor. Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor." dedi.