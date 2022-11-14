Taksim patlaması ölenlerin isim listesi? Taksim'de kaç kişi öldü ölenler listesi! (Arzu Özsoy Mukaddes Elif, Adem Topkara, Ecrin Meydan, Yusuf Meydan)

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle çevredeki kaldırım taşları yerinden sökülürken, çok sayıda dükkanın camları kırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimler ise merak ediliyor. Peki, Taksim patlaması ölenlerin isim listesi? Taksim'de kaç kişi öldü?

Taksim patlamasını kim üstlendi? Taksim saldırısını PKK'mı yaptı? Taksim saldırısını kim yaptı?

Taksim patlamasında ölenlerin isim listesi? sorusu aratılıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimler ise merak ediliyor. Peki, Taksim patlaması ölenlerin isim listesi? Taksim'de kaç kişi öldü?

TAKSİM PATLAMASI ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ!

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Süleyman Soylu hayatını kaybedenler ile ilgili şu sözleri söyledi;

"'Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular' diyen Soylu sözlerine, "Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp"