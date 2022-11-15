Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren Taksim saldırganı kim? sorusu merak ediliyor. Peki, Taksim patlaması kim yaptı? Taksim saldırganı kim? İstiklal bombacısı yakalandı mı?

Taksim patlaması kim yaptı? sorusu araştırılıyor. Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğunu belirledi. Şahıs sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Operasyona ait görüntüler, teröristin yakalandığı anlar anbean kameralara da yansıdı. Vatandaşlar ise Taksim patlaması kim yaptı? Taksim saldırganı kim? İstiklal bombacısı yakalandı mı? İşte merak edilenler...

TAKSİM PATLAMASI KİM YAPTI?

Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı. Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğunu belirledi. Şahıs sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Operasyona ait görüntüler, teröristin yakalandığı anlar anbean kameralara da yansıdı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir adlı kadın yakalandı.

Teröristin kimliğine ve saldırıya ilişkinse yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kadının kimliği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Dün Taksim'de meydana gelen acı olayın perde arkası hakkında Süleyman Soylu şu sözleri söyledi; "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği ve eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerinin ardından şu ifadeyi ekledi; "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."