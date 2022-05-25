Taksim Meydanı'nda taksi bulamadı, sosyal deney yaptı - Haberler

- Taksim Meydanı'nda taksi bulamadı, sosyal deney yaptı

Taksim Meydanı'nda farkındalık oluşturan taksi deneyi

Taksim'de Dünya Etik Günü'nde farkındalık oluşturan taksi deneyi

İSTANBUL - Taksim'de hasta annesini hastaneye götürmek için taksi bulamayan vatandaş yaşadığı mağduriyet üzerine sosyal deney yaptı. Bahaneler üreten bir çok taksiciden sonra arabasına bindiği taksici Yılmaz Çömez'e İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna olan toplam km başı ücreti bin 600 TL ödül verdi.

Gerçekleştirdiği sosyal deney sonrasında ise kendisini aracına alan taksiciye 1600 TL ödül verdi.

Taksim Meydanı Şerif Macit isimli vatandaş hasta annesini hastaneye götürmek için taksi durdurmak istedi. Taksiciler Macit ve annesini kısa mesafe olduğu için taksiye almadı. Bunun üzerine Şerif Macit olaydan 4 gün sonra sosyal deney gerçekleştirdi. Macit, bahaneler üreten bir çok taksiciden sonra arabasına bindiği taksici Yılmaz Çömez'e İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna olan toplam km başı ücreti olan bin 600 TL ödül verdi. Gerçekleştirdiği sosyal deneyle bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten vatandaş Şerif Macit," 25 Mayıs Dünya Etik Günü'nde bu deneyle birlikte buna dikkat çekmek istedim" dedi.

"Anneniz zamanla yarışıyor ve hiçbir taksi sizi almıyor"

Dünya Etik Günü'nde bir farkındalık oluşturmak istediğini kaydeden vatandaş Şerif Macit, "Benim annem Alzheimer hastası ve son aşamasında. Evde vantilatöre bağlı olarak boğazdan nefes alıyor. Bundan dört beş gün önce annemi yoğun bakımdan çıkarmak üzereyken gereken cihazları almak üzere eve gittim. Cihazları aldıktan sonra yaklaşık olarak 20-25 boş olduğu halde beni almadı. Hava da bugün ki gibi sıcaktı ve ben perişan oldum. Zaten bu konuda duyarlı bir insan olarak, 25 Mayıs Dünya Etik Günü'nde bu deneyle birlikte buna dikkat çekmek istedim. Daha önce de annem hastaneden çıktığı zaman taksiler kısa mesafe diye almadılar. Kendinizi benim yerime koyun. Anneniz zamanla yarışıyor, oksijen cihazı evde en fazla 4 saat dayanabildiğini biliyorsunuz ve taksiler sizi almıyor. Zor bir durumda kaldım. O gün de diğer taksiler beni almadı ama Yılmaz abi soru sormadan ve bahane üretmeden beni taksisine aldı. Ben de bu konuda hem kendisini ödüllendirmek hem de bu konuya dikkat çekmek adına bu deneyi düzenledim. Dediğim gibi o gün dakikayla yarışıyorsunuz. Annenizin nefes almakla ilgili ihtiyacı olduğunu bile bile o yarış var. Buradan gezmeye bir yere gitmiyorsunuz, onunla ilgili bir taksi ihtiyacım yoktu benim. Acil durumda bir ihtiyacım vardı ve kan ter içinde kaldım. Bir anda kendinizi stres içinde buluyorsunuz. Taksicilerin yolcu almamalarının temel nedeni kısa mesafe olmasıdır.

Ben de şöyle bir şey düşündüm, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna 270 km ve km olarak 6 TL atıyor. Toplamda bin 600 TL yapıyor. Ben de taksici abimize onu takdim etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

" Yolcunun nereye gittiği bizi ilgilendirmez. Sadece alırız ve gideceği yere götürürüz. Olması gereken bu"

Ödül parasını kabul etmeyen ve sadece işini yaptığını belirten taksici Yılmaz Çömez, "Sosyal deney olduğunun farkında değildim. Sadece bana hastanesine gidip oradan da iki sokak aşağıya annesini götüreceğimizi söyledi. Buyurun beraber gidebiliriz dedim. Sonra böyle bir deneyim var dedi. Deneyi yaptım ve siz de beni kırmadınız ve beni yolcu olarak aldınız. Sonrasında beyefendiyi tekrar Taksim'e getirip bıraktım. Sonrasında telefon numaramı istedi ve bugün aradı. Sizin geleceğinizden de haberim yoktu. Büyük sürpriz oldu. Hizmet sektöründeyiz ve işimizi yapıyoruz. Yolcunun nereye gittiği bizi ilgilendirmez. Sadece alırız ve gideceği yere götürürüz. Olması gereken bu" dedi.