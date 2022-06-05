Taksim Meydanı'nda Örümcek Adam gösterisi - Haberler

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Taksim Meydanı'nda Örümcek Adam gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Örümcek Adam kostümüyle Taksim Meydanı'nda gösteri yapan Fahrettin Atalay'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Örümcek Adam kostümüyle Taksim Meydanı'nda gösteri yapan Fahrettin Atalay'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atalay, "Böyle bir konsept ile insanları karşılamak istedim. Amacım, insanları mutlu etmek. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim" dedi.

Örümcek Adam kostümlü Fahrettin Atalay, Taksim Meydanı'nda gösteri yaptı. Bir süre sonra ağ atan Atalay, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar merakla izledikleri Atalay'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İnsanları mutlu etmek amacım"

Fahrettin Atalay, "Spider Man (Örümcek Adam) dünyaca ünlü bir kahraman zaten. Küçükken benim de sevdiğim bir filmdi. İzlediklerimden esinlendim. Böyle bir konsept ile insanları karşılamak istedim. Çocukların ilgisi var çünkü çocukları mutlu ediyor böyle şeyler. İnsanları mutlu etmek amacım. Bir yönden de para kazanmak. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim. Böyle bir iş ile insanların karşısına çıkmak istedim. Fikri kendim ürettim zaten. Fikirlerimi gerçekleştirdikten sonra direkt başladım. Ek olarak yaptığım bir iş" diye konuştu. - İSTANBUL

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