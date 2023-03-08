Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı Genel Haberleri Taksim Meydanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis bariyerleriyle geçici süreyle kapatıldı. Taksim Meydanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis bariyerleriyle geçici süreyle kapatıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00'a kadar kapalı olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Taksim 3. Sayfa Genel Haberler

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