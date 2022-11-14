Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi açıldı mı merak ediliyor. Yapılan çalışmaların ardından tekrar yaya yoluna açılacak olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi açıldı mı araştırılıyor. Taksim Meydanı açıldı mı? İstiklal Caddesi açıldı mı? Peki, Taksim Meydanı açıldı mı? İstiklal Caddesi açıldı mı?

Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı açıldı mı ve İstiklal Caddesi açıldı mı soruları gündeme geliyor. Taksim Meydanı açıldı mı? İstiklal Caddesi açıldı mı? Taksim Meydanı açıldı mı? İstiklal Caddesi açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

TAKSİM MEYDANI AÇILDI MI?

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı.

İSTİKLAL CADDESİ AÇILDI MI?

Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.