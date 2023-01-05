Taksim metrosu neden kapatıldığı ve Taksim metrosunda neden seferler durduruldu gündeme geliyor. Taksim metrosu neden kapalı ve Taksim metrosunda neden seferler durduruldu merak ediliyor. Peki, Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosunda neden seferler durduruldu?

Taksim metro seferler ne zaman devam edecek? Taksim metro ne zaman düzelecek?

Taksim metrosunda seferler neden durdurulduğu ve Taksim metrosu ne zaman açılacağı merak ediliyor. Taksim metrosu neden kapalı ve Taksim metrosunda neden seferler durduruldu gündeme geliyor. Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosunda neden seferler durduruldu? sorularına yanıt aranıyor. Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosunda neden seferler durduruldu? Detaylar haberimizdedir…

TAKSİM METROSU NEDEN KAPALI?

Taksim metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

TAKSİM METROSUNDA NEDEN SEFERLER DURDURLDU?

Bir yandan da Taksim'e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim'e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa S.'nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.