Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasının ardından birçok vatandaş, Taksim metrosu ne zaman açılacak? Sorusunu araştırmaya başladı. İstanbul'da ulaşım için büyük bir öneme sahip olan Taksim metrosu ne zaman açılacak? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu hangi tarihte, ne zaman kullanıma açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını açıklaması ile birlikte Taksim metrosu ne zaman açılacak? Sorusu gündemde yer almaya başladı. "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." şeklinde yapılan duyuru ile birlikte kapanan Taksim metrosu ne zaman açılacak? Peki, Taksim metro istasyonu hangi tarihte, ne zaman kullanıma açılacak?

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim metro istasyonunun henüz hangi tarihte açılacağı kesin olarak bilinmiyor. Konu hakkında gelişme yaşandığında ise haberimiz güncellenecektir.

TAKSİM METROSU NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." ifadelerini kullandı.