Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu?
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Taksim metrosu çalışıyor mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor.13 kasım Taksim İstikalar caddesi meydana gelen patlama sonrası gözler Taksim Metrosuna çevrildi. Peki, Taksim Metrosu çalışıyor mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Taksim Metrosu çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Dün saat 16.20 civarında Beyoğlu istikalar caddesinde meydana gelen patlama sonrası 6 can kaybı ve 80kişi olay sonrası yaralanmıştı. Taksim metrosunu kullanacak Vatandaşlar taksim metrosunun açık olup, olmadığını merak ediyor ve araştırıyor Peki Taksim metrosu çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...
TAKSİM METROSU ÇALIŞYOR MU?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz devam etmektedir." dendi.Patlama sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane durağı İstiklal Caddesi çıkışları kapatıldı. İstanbul nostaljik tramvay seferleine ise patlama nedeniyle ara verildi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre;Unkapanı(Atatürk Köprüsü)-Taksim Yönü, Taksim Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi, Şişli - Tarlabaşı yönü, Aksaray-Unkapanı köprü yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
M2 Hattı İşletme Bilgileri
- Hat Uzunluğu:23,49 Km.
- İstasyon Sayısı: 16
- Araç Sayısı: 180
- Sefer Süresi: 32 Dk. tek yönde
- İşletme Saatleri: 06.00 - 00.00
- Günlük Yolcu Sayısı: 500.000 Yolcu
- Günlük Sefer Sayısı: 219 Sefer/Tek Yön
- Sefer Sıklığı: Yenikapı - Hacıosman Arası 3 dk. 55 sn. (Haftaiçi ve Cumartesi günleri 8 vagonlu işletme)
- Sefer Sıklığı: Sanayi Mahallesi - Seyrantepe Arası 8,5 dk. (Gün boyu)
- Toplam Sefer Sayısı: 694
İstasyon Yapıları
Haliç İstasyonu, Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer almaktadır. Bunun dışında kalan tüm istasyonlar, tünel/yeraltı istasyonu olarak inşa edilmiştir.